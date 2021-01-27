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فن

أخبار كورونا الفنية| تعافي أروى.. ووفاة هادي الجيار متأثرًا بالفيروس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:47 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تعافى أروى من فيروس كورونا 
أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها 

وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين". 

وفاة هادى الجيار متأثرًا بفيروس كورونا 
منذ أسبوعين، فقد الوسط الفني النجم هاي الجيار إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا، عن عمر يناهز 71 عاما، وكان قد أصيب بالفيروس التاجي، وظل في العناية المركزة بمستشفى الهرم حتى توفي في 10 يناير. 

تعافى يسرا من فيروس كورونا 
أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع "
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