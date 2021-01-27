لبنان.. نزاع بين رعاة والجيش الإسرائيلي بسبب 7 بقرات

وسط الإشكالات اليومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؛ يتهم رعاة لبنانيون ، الجيش الإسرائيلي ، باحتجاز أبقار تخصهم ، كانت تتنقل بحرية منذ عقود في مراعيها قرب الحدود بين البلدين.





وتعهد الجيش الإسرائيلي، بإعادة الأبقار التي عبرت الحدود من لبنان ، يوم الأحد، بعد اتهامات من الرعاة في قرية "الوزاني" اللبنانية، وفقا لوكالة "رويترز".





وقال رعاة من القرية اللبنانية ، إن الجنود الإسرائيليين أخذوا 7 بقرات ، بعد أن دخلت ، يوم الأحد، في المنطقة الرمادية ، بين سياج يفصل البلدين و"الخط الأزرق" الذي يشكل الحدود التي عينتها الأمم المتحدة.





ونقلت الوكالة عن كمال الأحمد، أحد الرعاة بالقرية ، قوله، إنه فقد 3 بقرات، موضحا أن الأبقار ترعى في هذه المنطقة منذ أكثر من 20 عاما ، وهذه هي المرة الأولى التي يأخذها أحد.





في المقابل، أكد مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يأخذوا الأبقار، مشيرا إلى أنها عبرت السياج والخط الأزرق، حيث تم إغلاق البوابة بعد ذلك.





وأضاف في بيان "الأبقار التي لا تزال في الأراضي الإسرائيلية ستتم إعادتها بما يتماشى مع قواعد السلطات المختصة".





بدورها، أعلنت قيادة اليونيفيل أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بعدما أبلغت القوات المسلحة اللبنانية ، المنظمة الأممية ، أن الجيش الإسرائيلي احتجز 7 بقرات في محيط منطقة عرب ​الوزاني ، ، ، بالقرب من ​الخط الأزرق​ في ​جنوب لبنان​.





وأكد رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام ، ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كو ل ، ​ أنه على ​اتصال​ مع الجيش الإسرائيلي؛ لضمان عودة الماشية إلى لبنان وإلى أصحابها.



