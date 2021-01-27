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تكنولوجيا

عرض لن يتكرر.. اشتري آيفون X الجديد بـ 4350 جنيهًا فقط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:00 ص
عرض لن يتكرر.. اشتر
عرض لن يتكرر.. اشتر آيفون X الجديد بـ 4350 جنيهًا فقط
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كريم جمال
نجحت هواتف آيفون فى تحقيق سلسلة نجاحات متتالية منذ ظهورها لأول مرة فى عام 2007، خاصةً فئة الـ  X الفاخرة التى جاءت لأول مرة فى عام 2017 ولاقت رواجًا كبيرًا بسبب كونها أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ الهاتف الذكي الشهر فى العالم، حيث الكاميرات عالية الدقة و البطاريات قوية، بينما العيب الأبرز السعر المرتفع، و بفضل هذا العرض تستطيع شراء نسخة من iphone X بأقل من نصف السعر تقريبًا.

وفقًا لموقع تك رانش التقنى، تستطيع اقتناء نسخة جديدة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر ايباي الشهير فى ألوان الأبيض والأسود د مقابل 275 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4350 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن هاتف iphone X يقدم الهاتف أداءً مثاليًا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يمتلك هاتف iPhone X شاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

تستطيع اقتناء نسختك من آيفون X فى لونين هما الأبيض و الأسود سعة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.
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