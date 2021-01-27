شاهد.. قطة تنجح في إنقاذ رضيع من الموت | فيديو

انتشر مقطع فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لـ قطة، تحاول جاهدة إبعاد طفل صغير عن شرفة منزله؛ خشية أن يسقط.

وفي خوف وقلق واضح خلال الفيديو، كانت القطة تدفع الطفل بعيدًا كلما حاول تسلق حاجز الشرفة؛ وكأنها تحرسه.





وحاول الطفل تسلق الشرفة عدة مرات، لكن في كل مرة كانت القطة تحاول إبعاده من خلال ضربه على يديه كلما حاول الإمساك بسور الشرفة.





وبالفعل نجحت القطة في صد الطفل عما يفكر به، واستطاعت إبعاده عن سور الشرفة، وإنقاذه من خطر كبير.





وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مشيدين بدور تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل، ووفائها للإنسان.





فيما غيرت القطة الصورة النمطية الشائعة عن القطط بالغدر ونكران الجميل، كما اشتهر المثل المصري "زي القطط تاكل وتنكر"، وأثبتت حب القطط لأصحابها.