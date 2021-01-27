تعرف على أسباب انتشار رائحة البنزين في السيارة

يواجه العديد من قائدى السيارات بعض المشاكل داخل مركباتهم، مما تجعلهم دائما فى حالة من القلق والخوف بسبب عدم معرفتهم لأسبابها، والتخوف من أعراضها الكارثية، ومن بين هذه المشاكل الى تواجه قائدى السيارات هى انتشار رائحة البنزين داخل السيارة ، وهو ما يثير قلق كثير من السائقين لعدم درايتهم بأسباب انتشار هذه الرائحة.





وخلال السطور التالية نتعرف على اسباب انتشار رائحة البنيزن داخل السيارة





1- خزان الوقود

اذا حدث اى تسرب في خزان الوقود، بسبب تآكل في أحد جوانبه أو عدم إحكام قفل غطاء الخزان فتنتشر رائحة البنزين وبشدة داخل السيارة.





2- انابيب البنزين

تسرّب بإحدى أنابيب البنزين الممتدة على كامل مساحة السيارة من الأسفل، والتي تمرّر البنزين من الخزان إلى الحاقن، مما يؤدى الى انتشار رائحة البنزين.





3- علبة الكربون

حدوث انسداد أو تسريب داخل علبة كربون التخزين، والتي تقوم بامتصاص، وسحب وتخزين أبخرة الوقود، تؤدى إلى انتشار الرائحة.





4- البخاخات

فى حالة انسداد البخاخات أو تعرضها للتلف، وهو ما يؤدي إلى تسرب البنزين وانتشار رائحته.





5- البوجيهات

اذا تم تلف البوجيهات " شمعات الاحتراق" ، هذا يؤدى إلى زيادة استهلاك الوقود، وتأخر السيارة في التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك، والاحتراق غير الجيد للوقود وظهور رائحة للبنزين.





6- صمام بخار الوقود