البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور

في مفاجأة هي الأولى من نوعها أعلنت محمية حيوانات إصابة أنثى نمر مُسنة تدعى سابرينا بفيروس كورونا المستجد.





عانت أنثى النمر «سابرينا» وهي نمرة بنغالية تبلغ من العمر 21 عامًا، من صعوبات في التنفس في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع الموظفين في محمية Wildcat Sanctuary في Sandstone مينيسوتا، لإجراء اختبار كورونا.





أثبتت إصابتها بالفيروس، وتعافت تمامًا بعد أن رعاها طاقم المحمية، كما ظهرت الأعراض على القطط الكبيرة الأخرى التي تعيش فيها بما في ذلك الأسود والنمور والكوجر، لم يقم الموظفون باختبارات فيروس كورونا لتلك الحيوانات، لأنها أصغر سنًا وأقل خطرًا للإصابة بأعراض خطيرة.





وقد تعافت كل تلك الحيوانات الأخرى منذ ذلك الحين، ومن غير الواضح كيف أصاب فيروس كورونا سابرينا، على الرغم من أن العلماء يقولون بأن الأشخاص المصابين بالفيروس يمكن أن ينقلوه إلى الحيوانات.





ونصحوا أي شخص يعاني من أعراض شبيهة بكورونا بمحاولة الابتعاد اجتماعيًا عن حيواناته الأليفة، لتجنب نقل الفيروس.





من المعروف أن القطط والكلاب الأليفة وحتى الغوريلا قد سجلت إصابات بالفيروس، والذي يبدو أنه أقل فتكًا بالحيوانات من البشر.





سجلت الولايات المتحدة أكثر من 25.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 422.500 حالة وفاة، وفقًا للأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.