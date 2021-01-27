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رياضة

مشاغب.. ميدو يسخر من صورة له في طفولته

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:05 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك السابق، صورة نادرة من طفولته عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وسخر ميدو من الصورة من خلال تعليقه عليها: "مشاغب عنده ١٧ سنة أثناء السلام الوطني".

وفي سياق آخر، سبق أن علق أحمد حسام ميدو، على هدف باسم علي لاعب المقاولون العرب في شباك فريق سموحة السكندري. 

وكتب ميدو عبر تويتر قائلا: "‏باسم علي جاب جول عالمي ‎#المقاولون سموحة". 

وانتهت أحداث الشوط الأول بتعادل فريق سموحة أمام مضيفه المقاولون العرب بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ذئاب الجبل" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

وتقدم فريق المقاولون العرب في الدقيقة 29 عن طريق باسم علي قبل أن يتعادل سموحة في الدقيقة 43 عن طريق أحمد عبد القادر.
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