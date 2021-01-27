استهتار طفل في القيادة دمَّر رجلي.. مواطن يناشد مجلس الوزراء لعلاجه في الخارج

استغاث أحمد ممدوح، شاب فى مقتبل عمره، بموقع "صدى البلد"؛ لتوصيل شكواه للمسئولين، للنظر فى حالته؛ حيث إنه يعانى منذ سنتين، فبعد أن كان بطل كمال أجسام ومدرب جيم أصبح قعيدًا لا يستطيع المشى إلا بمعجزة؛ بسبب استهتار طفل بحياة البشر كان يقود سيارة وصدمه.





ويعانى أحمد منذ عامين فى مستشفيات حكومية وخاصة وأطباء وعمليات ولكن دون جدوى، وقال إنه يحتاج لعمليه قوية خارج مصر لتجعله يتحسن ويستطيع استعادة قدمه وحياته.





ويضيف أحمد البالغ من العمر ٢٢ عامًا أنه كان يعمل بجانب دراسته مدرب بجيم، حيث سبق أن حصل على مركز أول في ألعاب القوى عام ٢٠١٦ و مركز ثانى كمال اجسام، موضحا أن الذي حدث أنه فى عام ٢٠١٩ كان ينتظر الباص فى التجمع، وخرج طفل يبلغ من العمر ١٥ عاما عن مساره ، حيث كان يقود بسرعة كبيرة، واصطدم به هو وسيدة اخرى كانت تجلس بجواره، فأصابه فى قدمه اليسرى فأصبح غير قادر على الحركة وتسبب الحادث في قطع فى الكاحل بالقدم اليمنى وكذلك الرباط الصليبى وكسر فى عظام الشظية والغضروف الداخلى للركبة بالإضافة إ لى الغرز وعمليات التجميل فى قدمه.





يؤكد أحمد لـ"صدى البلد" أنه عند نقله للمستشفى؛ أجروا خياطة للجرح وهو مستيقظ، قبل أن يتم بتر قدمه، متابعًا أن والد الطفل الذى صدمه بالسيارة، هدده للتنازل عن المحاضر، وحصلت مشادات بينهم بعد التعهد بالتكفل بمصاريف علاجه.



