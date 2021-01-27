أخبار الفن | شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد.. وأروى تعلن تعافيها من فيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها

وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين".





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة صورة تجمع الفنان محمد سعد، بالفنانة البحرينية شيماء سبت معلقين "زوجة محمد سعد تشبه ممثلة بحرينية".

وكشفت الممثلة البحرينية شيماء سبت، حقيقة زواجها من الفنان محمد سعد من خلال حسابها الرسمى بموقع "سناب شات".

وقالت شيماء سبت: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدًا. للتوضيح فقط".





أعلن المطرب حكيم عن طرح أغنيته الجديدة "عدى الغزل" عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث نشر صورة له وعلق عليها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة #عدى_الغزال بكره على اليوتيوب الساعة 6 مساء".

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا.





نشر فان ديزل صورة جديدة رفقة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك من كواليس الجزء الـ9 من سلسلة الاكشن الشهيرة Fast & Furious

وثار النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا فى مختلف انحاء العالم بعد نشر صور له وهو يرعى ابنتيه الصغيرتين.





ونشر دوين جونسون على حسابه الشخصى على موقع انستجرام تعرض تجربته فى رعاية ابنته وتصفيف شعرها بشكل لطيف خاصة ان الصغيرة تبلغ من العمر عامين .





يحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" ضيوفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.