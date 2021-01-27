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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| اشتري آيفون X الجديد بـ 4350 جنيهًا.. ثغرة في تيك توك تكشف صور المستخدمين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:01 ص
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

بعد ما أعلنت لاحقًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن تحديثها الجديد One UI 3.0 لهواتف Samsung Galaxy S10، أقدمت على وقت التحديثات منذ يومين دون أى سبب واضح.

نجحت هواتف آيفون فى تحقيق سلسلة نجاحات متتالية منذ ظهورها لأول مرة فى عام 2007، خاصةً فئة الـ  X الفاخرة التى جاءت لأول مرة فى عام 2017 ولاقت رواجًا كبيرًا بسبب كونها أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ الهاتف الذكي الشهر فى العالم، حيث الكاميرات عالية الدقة و البطاريات قوية، بينما العيب الأبرز السعر المرتفع، و بفضل هذا العرض تستطيع شراء نسخة من iphone X بأقل من نصف السعر تقريبًا.

كشفت تسريبات أن مجموعة هواتف OnePlus 9 الذى ستطلقها شركة وان بلس الصينية خلال الأسابيع القادمة، ستأتى بكاميرات مخيبة للآمال، حيث لن تصدر الهواتف بعدسات للتكبير. 

كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Check Point، أنهم قد وجدوا ثغرة فى تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، حيث أدت الثغرة إلى عرض بيانات المستخدمين الشخصية بما فيها بيانات حساسة ؛ الأمر الذى سيؤدى إلى كارثة لملايين المستخدمين إذا تم استخدام هذه البيانات. 

أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتف Motorola Edge S من الفئة المتوسطة، والذى يأتى مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وكاميرات ذات دقة جيدة وسعر متوسط. 

كشفت تسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية، فى طريقها لإصدار هاتف iPhone SE Plus ، والذى سيأتى بحجم شاشة كبيرة وإمكانات أفضل عن تلك التى صدر بها سابقه هاتف iPhone SE  الذى صدر العام الماضى. 

فى الوقت الذى تتخلى فيه معظم  شركات الهواتف الذكية عن الشواحن، أعلنت أمس شركة أوبو الصينية، عن هاتف Oppo A55  الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، بالإضافة إلى عدد من الإمكانيات الجيدة مثل سعة البطارية الكبيرة. 
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