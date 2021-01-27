أخبار التكنولوجيا| اشتري آيفون X الجديد بـ 4350 جنيهًا.. ثغرة في تيك توك تكشف صور المستخدمين

تيك توك، حيث أدت الثغرة إلى عرض بيانات المستخدمين الشخصية بما فيها بيانات حساسة ؛ الأمر الذى سيؤدى إلى كارثة لملايين المستخدمين إذا تم استخدام هذه البيانات.

كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Check Point، أنهم قد وجدوا ثغرة فى تطبيق الفيديوهات القصيرة

من الفئة المتوسطة، والذى يأتى مع عدد من المواصفات الجيدة منها البطارية ذات السعة الكبيرة وكاميرات ذات دقة جيدة وسعر متوسط.

أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، رسميا، عن هاتف

، والذى سيأتى بحجم شاشة كبيرة وإمكانات أفضل عن تلك التى صدر بها سابقه هاتف iPhone SE الذى صدر العام الماضى.

كشفت تسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية، فى طريقها لإصدار هاتف

فى الوقت الذى تتخلى فيه معظم شركات الهواتف الذكية عن الشواحن، أعلنت أمس شركة أوبو الصينية، عن هاتف

الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، بالإضافة إلى عدد من الإمكانيات الجيدة مثل سعة البطارية الكبيرة.