غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب

أعلنت المهندسة حنان السيد، رئيس حي الخليفة إغلاق محطة وقود بطريق الأوتوستراد نتيجة لمخالفتها اشتراطات الحماية والدفاع المدنى، وتم منح صاحبها مهلة لا تتعدى ٣ أسابيع؛ لمعالجة الخلل والبدء في إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع البيئية.





جاء ذلك بناء على قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي والدفاع المدني في الأنشطة التي بها مواد سريعة الاشتعال والمواد الخطرة .



