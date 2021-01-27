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محافظات

غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:38 ص
غلق محطة وقود
غلق محطة وقود
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عبد العزيز جمال
أعلنت المهندسة حنان السيد، رئيس حي الخليفة إغلاق محطة وقود بطريق الأوتوستراد نتيجة لمخالفتها اشتراطات الحماية والدفاع المدنى، وتم منح صاحبها مهلة لا تتعدى ٣ أسابيع؛ لمعالجة الخلل والبدء في إجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع البيئية.

جاء ذلك بناء على قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي والدفاع المدني في الأنشطة التي بها مواد سريعة الاشتعال والمواد الخطرة .

وأكدت رئيس الحي، ان اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، عاينت عددا من مصانع الخشب والبلاستيك بالمنطقة الصناعية بالحي، بحضور الرائد على ماهر من قوة الدفاع المدني ومدير إدارة البيئة و مدير المحلات ومندوب الغلق.
غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب
غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب
غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب
غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب
غلق محطة وقود على طريق الأوتوستراد 3 أسابيع لهذا السبب
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