الإمارات الخامسة عالميا في توفر جرعات لقاح كورونا.. السعودية تسمح بإصدار وتجديد الإقامات بشكل ربع سنوي.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت الجهود الدولية مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف بقاع العالم عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء.









واهتمت الصحف بتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 100 مليون شخص، حيث أظهر إحصاء نشرته "رويترز" أن نحو 1.3% من سكان العالم مصابون الفيروس، فيما توفي أكثر 2.1 مليون بسبب المرض.









فيما أبرزت "البيان" تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يتحمل كامل المسئولية عما قامت به حكومته بعد أن تخطت البلاد حاجز المائة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مما يشكل الحصيلة الأكبر للوفيات في أوروبا بأكملها.









وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسًا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".









وعبر جونسون عن أسفه عن فقدان تلك الأرواح بالقول إن "من الصعب حساب الحزن الذي تحمله هذه الإحصائية القاتمة".









كما اهتمت الصحيفة ذاتها، بإعلان مجلس الوزراء السعودي السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة أشهر) – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.









بدورها، أبرزت "الخليج" الأزمة السياسية في إيطاليا باستقالة رئيس الوزراء جوزيي كونتي ، آملًا بذلك أن تتاح له فرصة تشكيل ائتلاف جديد، وإعادة بناء أغلبيته البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من مشاكلها الاقتصادية والصحية، وانهيار الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي.









وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية، استقبل رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، كونتي الذي سلمه استقالة حكومته، وأضاف البيان: "دعا الرئيس الحكومة إلى مواصلة مهامها لتصريف الأعمال"، وأضاف ماتاريلا، أنه سيبدأ جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب، لاستطلاع فرص المضي قدمًا بعد ظهر اليوم، الأربعاء، ويتوقع أن تستمر المناقشات حتى غد، الخميس".









بينما حرصت "الاتحاد" على إبراز تصريحات الرئيس الأمريحي جو بايدن وتأكيده التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.









وذكر البيت الأبيض أن بايدن أعرب عن نيته التشاور والعمل مع الحلفاء بشأن مجموعة كاملة من المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك الأوضاع في أفغانستان والعراق وروسيا.









محليا، اهتمت الصحف بينها "الخليج" بتأكيد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تتصدر دول العالم وتأتي في المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا.









وأوضحت أن تجربة الإمارات في إدارة جائحة «كوفيد 19» تعد من أهم التجارب العالمية، مؤكدًا أن أهم ما يميز إدارة دولة الإمارات لأزمة جائحة كورونا أنها تتسم بالتوازن بين الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وبين عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية وتسريع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الحيوية.









وأشار إلى تصدر الإمارات دول العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع هذه الجائحة سواء لجهودها الفاعلة في التصدي لها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير اللقاح بالمجان لجميع أفراد المجتمع أو لنجاحها في تخفيف تداعيات هذه الجائحة، وتخطي آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أو نتيجة استعدادها المسبق لمرحلة التعافي من خلال حزمة من الإجراءات التي تضمن استمرار الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي.







