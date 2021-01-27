علامات جلدية جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

يتحور فيروس كورونا المستجد وتتطور معه أعراضه التي تكشف عن الإصابة به مبكرًا، فقد كشفت دراسة جديدة أن السحجات الجلدية قد تكون واحدة من أولى علامات الإصابة بعدوى كوفيد -19.





فقد يمكن أن تكون جميع الحالات مثل تورم الأصابع والطفح الجلدي وثوران يشبه خلايا النحل أعراضًا مبكرة لفيروس كورونا الجديد، قبل السعال التقليدي أو الحمى أو فقدان التذوق أو الشم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتم إجراء الدراسة من قبل الطاقم الطبي في مستشفى جامعة 12 أكتوبر في العاصمة الإسبانية مدريد مع أعضاء من عيادة سالامانكا، حيث أوضحت التقارير أن هذه الحالات الجلدية "من المحتمل أن تكون أولى المظاهر المرتبطة بـ Covid-19 ''.





وقال المستشفى: "تم تسجيل خمسة أنواع مختلفة من المظاهر الجلدية ، منها 11 عبارة عن آفات نقص التروية أو تورم الأصابع ، وتسعة طفح جلدي أو طفح جلدي ، وحساسية، وطفح جلدي يشبه خلايا النحل ، واثنان غير محددين."





كما وجد البحث أيضًا أن وجود الفيروس في الخلايا الباطنية يمكن أن ينشط "آليات تحفز الالتهاب الذي يسبب آفات جلدية"، وقال الخبراء إن معظم الآفات الجلدية وجدت في القدمين والأطراف السفلية من الجسم، على الرغم من وجود بعض الحالات المعزولة حيث تم العثور عليها على اليدين.