نسرين طافش: لا توجد مشاكل في مسلسل "الوجه الآخر"

أكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل " الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن أعتذار المخرج أمر طبيعي.
وتابعت في تصريح لصدي البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولي مسئولية اخراج العمل ولكنه أعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية آخري.
وأكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد علي اخراج المسلسل هو موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.
المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.