نسرين طافش: لا توجد مشاكل في مسلسل "الوجه الآخر"

أكدت الفنانة نسرين طافش، أن مسلسل " الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن أعتذار المخرج أمر طبيعي.





وتابعت في تصريح لصدي البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولي مسئولية اخراج العمل ولكنه أعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية آخري.



