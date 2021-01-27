بعد توجيه الرئيس بالبدء الفوري في تطوير السكك الحديدية.. نواب: معدل حوادث القطارات انخفض لـ٧٪؜.. وجذب الاستثمارات أبرز فوائد القطار الكهربائي

- رئيس النقل بالنواب: مصر من أفضل ٩٠ دولة في جودة شبكة الطرق
- برلماني يطالب بتطوير طريق الصعيد الزراعي القديم
- برلماني: تنشيط حركة السياحة وجذب الاستثمارات أبرز فوائد مشروع القطار الكهربي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددًا على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في جميع المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذًا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.
وحول هذا الأمر، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة، موضحين أهم مزايا إطلاق مشروع القطار الكهربي، فضلا عن أوجه التطوير التي لحقت بمنظومة السكة الحديد مؤخرا.
في البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه لأول مرة يتم إيجاد وسيلة نقل تربط بين أسوان والإسكندرية بمدة زمنية 4 ساعات للوصول، وييعد ذلك من أبرز مزايا مشروع القطار الكهربي الذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية لمصر بجميع المستويات وعلى رأسها الجانب التنموي الاقتصادي.
وأضاف "عابد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة أطلقت حزمة من المشروعات القومية، كان في مقدمتها تطوير هيئة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربي ليكون أداة كبرى لجذب الاستثمارات وتحقيق أعلى معدلات النمو، لافتا إلى أن مصر تم تصينفها من أفضل 90 دولة في جودة شبكة النقل والطرق بعد أن كنا بالمركز 128.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة ستجني ثمار الإصلاح والتنمية والجهد المبذول في مشروع القطار الكهربي في خلال 6 سنوات وهذه المدة الأقصى للانتهاء الكامل من جميع مراحل المشروع، حيث حددت الدول باتفاقيتها المشتركة مع الجهات المنوطة بالتنفيذ بعقد صيانة لمدة 15 سنة وسداد الأقساط خلال 14 عاما تبدأ فترتها بعد التشغيل الفوري للمنظومة.
وعن جهود تطوير هيئة السكك الحديدية، أفاد رئيس لجنة النقل، بأن الدولة وضعت خطة للإصلاح استهدفت زيادة عدد ورش الصيانة والمزلقانات وتحديثها بما يحقق عناصر الأمن والسلامة للمواطنين وسير القطارات دون عوائق، فضلا عن طرح عربات القطار الروسي التي تتميز بانخفاض تكلفة ركوبها، حيث تشمل تنوعا في درجات خدمة النقل المصحوبة بأحدث التطورات التكنولوجية.
وتابع النائب حديثه، قائلا: "تشهد الفترة الحالية انعداما في معدلات حوادث القطار بفضل جهود الرئيس السيسي في تطوير هيئة السكة الحديد بجانب الأداء المتميز للوزارة بقيادة الفريق كامل الوزير".
من جانبه، عبر النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن امتنانه بالشكر والتقدير للرئيس السيسي عن الإستراتيجيات والأفكار التنموية التي يخطو بها نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 3030، معقبا: "الريس مبيقولش أنا هعمل احنا بنقوم الصبح بنلاقيه بيقول أنا عملت وافتتحت، وهذا يدل على مدى سيره بالطريق الصحيح في صمت تام".
وقال "الضبع"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك نوعين لعربات القطار الآن، القطار الكهربي والذي يقوم على طريق طوله 10 آلاف كم وسرعته المقررة 250 كم/ ساعة، ويشمل المشروع 15 محطة ليبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بالعين السخنة وينتهي بالعلمين ومن المخطط مده لـ 200 كم إضافية ليصل إلى مطروح، فضلا عن خط "الغردقة – سفاجا - أسوان"، فضلا عن مشروع القطار الكهربائي (LRT) «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان» والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل 16 محطة، ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2).
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك انخفاضا ملحوظا لنسبة حوادث القطار، حيث وصلت إلى 7% بعد أن كانت 28%، وذلك بسبب رفع كفاءة منظومة السكة الحديد من خلال استقطاب عربات وجرارات على الطراز العالمي الحديث بجانب تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحفيزهم على استخدام القطار باعتباره وسيلة نقل آمنة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتطوير طريق الصعيد الزراعي القديم الذي يبدأ من الجيزة وينتهي بأسوان وإدراجه ضمن مشروعات تطوير النقل وذلك لتححقيق الشمولية والتطوير لجميع أرجاء الدولة.
وفي هذا الصدد، ثمن النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب، الجهود الواسعة التي تقوم بها الحكومة في تطوير منظومة السكة الحديد، حيث لم تشهد هذا التطور لما يقرب من أكثر من أربعين عاما، لافتة إلى أن الرئيس السيسي استغل قوة قطاع النقل والمواصلات ليكون أحد أهم العناصر الأساسية لجلب الاستثمارات ووضع الدولة في مكانة فريدة من نوعها.
وأكد "عوض"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع القطار الكهربي وربطه مع شبكات السكك الحديدية سيسهم في رفع أسعار الأراضي المار به، مما يضخ أموالا استثمارية طائلة يمكن استغلالها في تنمية القطاعات الأخرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه للمرة الأولى سيتم الربط الكهربائي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية واستفادة المجال ذاته بشكل عام، وذلك بسبب تقليص زمن الوصول، مما يدفع الوافدين من الخارج والمواطنين بزيادة ممارسة أنشطتهم السياحية.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة ٦ أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالي طول حوالي ١٧٩٥ كم.
كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلًا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.