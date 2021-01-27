بعد توجيه الرئيس بالبدء الفوري في تطوير السكك الحديدية.. نواب: معدل حوادث القطارات انخفض لـ٧٪؜.. وجذب الاستثمارات أبرز فوائد القطار الكهربائي

رئيس النقل بالنواب: مصر من أفضل ٩٠ دولة في جودة شبكة الطرق

برلماني يطالب بتطوير طريق الصعيد الزراعي القديم

برلماني: تنشيط حركة السياحة وجذب الاستثمارات أبرز فوائد مشروع القطار الكهربي









وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشددًا على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في جميع المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذًا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.









وحول هذا الأمر، أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة، موضحين أهم مزايا إطلاق مشروع القطار الكهربي، فضلا عن أوجه التطوير التي لحقت بمنظومة السكة الحديد مؤخرا.









في البداية، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه لأول مرة يتم إيجاد وسيلة نقل تربط بين أسوان والإسكندرية بمدة زمنية 4 ساعات للوصول، وييعد ذلك من أبرز مزايا مشروع القطار الكهربي الذي سيعمل على إحداث نقلة نوعية لمصر بجميع المستويات وعلى رأسها الجانب التنموي الاقتصادي.









وأضاف "عابد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة أطلقت حزمة من المشروعات القومية، كان في مقدمتها تطوير هيئة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربي ليكون أداة كبرى لجذب الاستثمارات وتحقيق أعلى معدلات النمو، لافتا إلى أن مصر تم تصينفها من أفضل 90 دولة في جودة شبكة النقل والطرق بعد أن كنا بالمركز 128.









وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة ستجني ثمار الإصلاح والتنمية والجهد المبذول في مشروع القطار الكهربي في خلال 6 سنوات وهذه المدة الأقصى للانتهاء الكامل من جميع مراحل المشروع، حيث حددت الدول باتفاقيتها المشتركة مع الجهات المنوطة بالتنفيذ بعقد صيانة لمدة 15 سنة وسداد الأقساط خلال 14 عاما تبدأ فترتها بعد التشغيل الفوري للمنظومة.









وعن جهود تطوير هيئة السكك الحديدية، أفاد رئيس لجنة النقل، بأن الدولة وضعت خطة للإصلاح استهدفت زيادة عدد ورش الصيانة والمزلقانات وتحديثها بما يحقق عناصر الأمن والسلامة للمواطنين وسير القطارات دون عوائق، فضلا عن طرح عربات القطار الروسي التي تتميز بانخفاض تكلفة ركوبها، حيث تشمل تنوعا في درجات خدمة النقل المصحوبة بأحدث التطورات التكنولوجية.









وتابع النائب حديثه، قائلا: "تشهد الفترة الحالية انعداما في معدلات حوادث القطار بفضل جهود الرئيس السيسي في تطوير هيئة السكة الحديد بجانب الأداء المتميز للوزارة بقيادة الفريق كامل الوزير".









من جانبه، عبر النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات، عن امتنانه بالشكر والتقدير للرئيس السيسي عن الإستراتيجيات والأفكار التنموية التي يخطو بها نحو تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 3030، معقبا: "الريس مبيقولش أنا هعمل احنا بنقوم الصبح بنلاقيه بيقول أنا عملت وافتتحت، وهذا يدل على مدى سيره بالطريق الصحيح في صمت تام".









وقال "الضبع"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك نوعين لعربات القطار الآن، القطار الكهربي والذي يقوم على طريق طوله 10 آلاف كم وسرعته المقررة 250 كم/ ساعة، ويشمل المشروع 15 محطة ليبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة مرورا بالعين السخنة وينتهي بالعلمين ومن المخطط مده لـ 200 كم إضافية ليصل إلى مطروح، فضلا عن خط "الغردقة – سفاجا - أسوان"، فضلا عن مشروع القطار الكهربائي (LRT) «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان» والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل 16 محطة، ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2).









وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك انخفاضا ملحوظا لنسبة حوادث القطار، حيث وصلت إلى 7% بعد أن كانت 28%، وذلك بسبب رفع كفاءة منظومة السكة الحديد من خلال استقطاب عربات وجرارات على الطراز العالمي الحديث بجانب تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحفيزهم على استخدام القطار باعتباره وسيلة نقل آمنة.









وطالب عضو مجلس النواب، بتطوير طريق الصعيد الزراعي القديم الذي يبدأ من الجيزة وينتهي بأسوان وإدراجه ضمن مشروعات تطوير النقل وذلك لتححقيق الشمولية والتطوير لجميع أرجاء الدولة.









وفي هذا الصدد، ثمن النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب، الجهود الواسعة التي تقوم بها الحكومة في تطوير منظومة السكة الحديد، حيث لم تشهد هذا التطور لما يقرب من أكثر من أربعين عاما، لافتة إلى أن الرئيس السيسي استغل قوة قطاع النقل والمواصلات ليكون أحد أهم العناصر الأساسية لجلب الاستثمارات ووضع الدولة في مكانة فريدة من نوعها.









وأكد "عوض"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع القطار الكهربي وربطه مع شبكات السكك الحديدية سيسهم في رفع أسعار الأراضي المار به، مما يضخ أموالا استثمارية طائلة يمكن استغلالها في تنمية القطاعات الأخرى.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه للمرة الأولى سيتم الربط الكهربائي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية واستفادة المجال ذاته بشكل عام، وذلك بسبب تقليص زمن الوصول، مما يدفع الوافدين من الخارج والمواطنين بزيادة ممارسة أنشطتهم السياحية.









جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حاليًا.









وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة ٦ أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالي طول حوالي ١٧٩٥ كم.









كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلًا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.