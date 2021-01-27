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أخبار العالم

بوتين يكلف الخارجية الروسية بمناقشة تمديد معاهدة ستارت مع الجانب الأمريكي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول إبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة /ستارت/ للحد من الأسلحة النووية والمقرر انتهاؤها يوم 5 فبراير المقبل.
وجاء في أمر التكليف المنشور على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية- وفق ما أوردته وكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء: "تكليف وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إبرام المعاهدة الدولية المذكورة والتي ستتضمن الأحكام الرئيسية التي أقرتها الحكومة الروسية، وضمان إبرامها عند التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".
وعين بوتين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا رئاسيا رسميا للمناقشات البرلمانية حول تمديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية.

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