ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رياح وأمطار متفرقة.. الأرصاد السعودية تكشف ملامح طقس الـ 36 ساعة المقبلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:12 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانا اليوم، الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.


ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إن هناك نشاطًا للرياح السطحية على مناطق "تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنورة" والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة؛ تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.


أما حالة البحر فيكون متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


من جانبه، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ 36 ساعة المقبلة من اليوم، الأربعاء، لصباح غد، الخميس.


وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الأمطار ستكون على أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة المكرّمة وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر.


وأضاف أن هناك رياحا من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غيوم وضباب وأتربة .. تقلبات جوية تضرب السعودية

غدا..سُحب رعدية ممطرة على 5 مناطق بالسعودية

توقعات بهطول أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس الجمعة في السعودية

ضباب وغيوم.. تعرف على طقس السعودية اليوم

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من احتمالية سقوط أمطار

طقس السعودية اليوم.. غائم مع فرص لسقوط الأمطار

ترشيحاتنا

وفاة والد الفنان تامر شلتوت

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 27-1-2021

بعد ضجة واسعة.. توجيه عاجل من أمانة عسير بشأن شواهد القبور

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد

فيديوجراف| مواصفات خيالية لسيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

في ذكرى استشهاد علي بن أبي طالب.. اغتاله الخوارج وقبلها بأيام أخبره النبي بطريقة مقتله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور