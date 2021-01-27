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فرح سعيد تكشف كواليس اجتماع الرئيس السيسي أمس بالشركة الفرنسية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:17 ص
الاعلامية فرح سعيد
الاعلامية فرح سعيد
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فرح علاء الخولي
علقت الإعلامية فرح سعيد، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، والذي قال فيه إن حجم المشروعات المصرية العملاقة التي يتم تنفيذها أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات للاستثمار في مختلف المجالات التنموية.

 وأوضحت فرح سعيد، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس أثناء اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية وعدد من مسؤليها اكد على ضرورة التعاون مع الشركة الفرنسية، لان هذا يمثل قيمة مضافة ويساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.

واضافت ان الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية اشاد بمناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا على ان الشركة تطلع للتعاون مع مصر في ادارة الموانئ، الي جانب التوسع في نطاق عمل الشركة، ليكون هناك تشغيل مناطق لوجيستية ومحطات اضافية في موانئ اخرى بجانب ميناء إسكندرية.

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