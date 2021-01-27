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أخبار العالم

بعد تلقيهم جرعتي لقاح فايزر.. إصابة 20 إسرائيليا بـ كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:19 ص
إصابة 20 إسرائيلي
إصابة 20 إسرائيلي بـ كورونا
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سمر صالح
قال صندوق المرضى "مكابي" التابع لخدمات الرعاية الصحية الإسرائيلية  إن 0.015% فقط من الأشخاص أصيبوا بالعدوى في الأسبوع الذي تلا تلقي الجرعة الثانية.
 
وأفاد الصندوق وفق القناة 7 العبرية أنه لديها 128,600 عضوًا شهدوا مرور سبعة أيام منذ بداية الحماية الكاملة للقاح و20 فقط أصيبوا بفيروس كورونا بعد اعتبارهم محصنين.
 
وقال عالم المناعة الرائد سيريل كوهين إنه من بين عامة السكان، يصاب حوالي 0.65% في الأسبوع.
 
وقالت عنات عِكا زوهار، محللة البيانات في "مكابي": "هذه نتائج جيدة جدا، وإذا استمر الأمر بهذه الطريقة، فقد يكون اللقاح أكثر فعالية مما اعتقدت شركة فايزر بناء على التجارب السريرية”.
 
وأضافت: "في حين أن هذه بيانات مبكرة جدا، إلا أنها بيانات مهمة ذات صلة واسعة النطاق، حيث يتطلع العالم بأسره إلى إسرائيل للحصول على مؤشرات تتعلق بكيفية أداء اللقاح".
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