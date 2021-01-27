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أخبار البلد

لبحث سبل التنسيق السياسي والاستراتيجي.. وزير خارجية نيجيريا يستقبل السفير المصري في أبوجا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:24 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
استقبل "جيفري أونيياما"، وزير خارجية نيجيريا، السفير إيهاب عوض، سفير مصر الجديد في أبوجا، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلديّن والتي تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ضوء العلاقات الودية التي تربط بين رئيس الجمهورية ونظير سيادته النيجيري، والتقارب بينهما في وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والقارية.


وصرح السفير إيهاب عوض بأن اللقاء تطرق أيضًا إلى المجالات الواعدة التي يتطلع البلدان للتعاون والتنسيق بشأنها، وفي مقدمتها مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على المستوييّن الثنائي والقاري، وذلك بالتنسيق بينهما من خلال الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز التبادل الثقافي والطلابي وتطوير طبيعة البرامج التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تستفيد منها نيجيريا، بالإضافة إلى التطلع نحو تعزيز التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف.


وأضاف السفير المصري أن اللقاء تناول كذلك آفاق تطوير قنوات التنسيق السياسي والاستراتيجي بين الدولتيّن، بما في ذلك من خلال التنسيق إزاء القضايا الملحة التي يتناولها الاتحاد الأفريقي، وتبادل التأييد لمرشحي البلديّن لشغل المناصب القيادية في هيكل مفوضية الاتحاد خلال القمة المقبلة للاتحاد، وكذلك العمل خلال المرحلة القادمة على انعقاد آلية المشاورات السياسية بين البلديّن واللجنة الوزارية المُشتركة.
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