لبحث سبل التنسيق السياسي والاستراتيجي.. وزير خارجية نيجيريا يستقبل السفير المصري في أبوجا

استقبل "جيفري أونيياما"، وزير خارجية نيجيريا، السفير إيهاب عوض، سفير مصر الجديد في أبوجا، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلديّن والتي تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ضوء العلاقات الودية التي تربط بين رئيس الجمهورية ونظير سيادته النيجيري، والتقارب بينهما في وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والقارية.









وصرح السفير إيهاب عوض بأن اللقاء تطرق أيضًا إلى المجالات الواعدة التي يتطلع البلدان للتعاون والتنسيق بشأنها، وفي مقدمتها مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا على المستوييّن الثنائي والقاري، وذلك بالتنسيق بينهما من خلال الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز التبادل الثقافي والطلابي وتطوير طبيعة البرامج التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تستفيد منها نيجيريا، بالإضافة إلى التطلع نحو تعزيز التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف.









