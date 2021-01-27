تحتها ميت خط.. هند النعساني توضح حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

عرضت الإعلامية هند النعساني، خبرا مهما لكل الأسر والبيوت المصرية، وأوضحت أن "الكل بيسأل عنه"، وهو بخصوص حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.









وقالت إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام التي من المفترض أن تنتهي يوم 20 فبراير.









وأوضحت هند النعساني، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوزارة أكدت أيضا أن الكلام المتداول عن تأجيل الامتحان ليس له علاقة بالصحة والواقع أبدا، معقبة: "حطوا تحتها ميت خط"، وأنه لا نية للتأجيل إلى مايو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.









وشددت على إجراء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول في كل الصفوف المدرسية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وصرحت الوزارة بأنه في حالة إجراء أي تغيير في ميعاد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.









وأشارت إلى أننا يجب ألا ننساق وراء الشائعات، وأي خبر يخص أي موضوع بوزارة التعليم خصوصا، يجب الرجوع فيه إلى المواقع الرسمية، لافتة إلى أن هذا الموضوع به الكثير من اللغط "وبيعمل بلبلة".



