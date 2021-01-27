شاهد.. نائب محافظ الجيزة تشارك أطفال الجزيرة الشقراء مباراة كرة قدم

عرضت فضائية الأولى المصرية، فيديو لنائب محافظ الجيزة، وهى تشارك أطفال "الجزيرة الشقراء"، مباراة كرة قدم.
شاركت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع والمرأة، أطفال قرية الجزيرة الشقراء بمركز الصف، اللعب بالكرة في ملعب القرية، وذلك خلال تفقد القرية لدراسة احتياجاتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية بالريف المصرى.
وتعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي ساهمت في تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا في مصر، من خلال المشروعات التي تقدمها المبادرة في شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.