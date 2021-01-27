تشييع جثمان والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة

كشف الفنان والمذيع تامر شلتوت عن مكان جنازة والده عن طريق حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب:"انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..و سيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر .

و سيتم الدفن اليوم الأربعاء في مقابر العائله بـ ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل".





اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ





ان لله وان اليه راجعون



