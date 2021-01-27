عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا

شاركت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ووكيلي اللجنة النائب وحيد قرر، والنائب محمود الضبع، و أعضاء اللجنة النائب محمد السيد، والنائب رزق ضيف الله، والنائب حازم عويان، فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر الأنفاق العملاقة للكيت كات للخط الثالث لمترو الأنفاق ( العتبة / الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعة القاهرة ).





وبحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات الفريق كامل وزير، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعاصم الجزار وزير الإسكان.





وثمنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي فى المشروعات القومية، مؤكدا أنها بمثابة "نهضة حضارية لمصر" يقوم بها الرئيس السيسي فى مجال النقل والمواصلات وبفضل جهود الرئيس السيسي والوزير الفريق كامل الوزير مصر انتقلت من المركز ال "118" فى مجال النقل والمواصلات إلى المركز 28 فى شبكات الطرق فى العالم.





ووجهت اللجنة الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات للجهود الكبيرة التى يبذلها فى الوزارة وجميع رؤساء القطاعات بوزارة النقل والمواصلات لافتا أننا نشهد تحولا كبيرا في مجال النقل والمواصلات بفضل القيادة الحكيمة للدولة المصرية وحرصها على توفير حياة أفضل للمواطنين وتوفير سبل نقل مريحة لهم.





يذكر أن الخط الثالث يمتد مسار هذه المرحلة من العتبة حتي محور روض الفرج شمال إمبابة ثم يعبر الطريق الدائري حتي سكك حديد إيتاي البارود ثم يتجه جنوبًا حتي جامعـة القاهرة عبورًا بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانـي عند محطـة جامعـة القاهـرة.





و يبلغ إجمالي طول هذه المرحلة حوالي 17.7كم وإجمالي عدد ( 15 ) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة علي ثلاثة أجزاء.