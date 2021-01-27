ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:11 ص
الاحتفال بوصول ماكينة
الاحتفال بوصول ماكينة حفرالانفاق لإستكمال الخط الثالث للمترو
Advertisements
شاركت  لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ووكيلي اللجنة النائب وحيد قرر، والنائب محمود الضبع، وأعضاء اللجنة النائب محمد السيد، والنائب رزق ضيف الله، والنائب حازم عويان، فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر الأنفاق العملاقة للكيت كات  للخط الثالث لمترو الأنفاق  ( العتبة / الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعة القاهرة ).

وبحضور  المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات الفريق كامل وزير، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد راشد محافظ الجيزة، وعاصم الجزار وزير الإسكان.

وثمنت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد  جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي فى المشروعات القومية، مؤكدا أنها بمثابة "نهضة حضارية لمصر"  يقوم بها الرئيس السيسي فى مجال النقل والمواصلات وبفضل جهود الرئيس السيسي والوزير الفريق كامل الوزير مصر انتقلت من المركز ال "118" فى مجال النقل والمواصلات إلى المركز 28 فى شبكات الطرق فى العالم.

ووجهت اللجنة الشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات للجهود الكبيرة التى يبذلها فى الوزارة وجميع رؤساء القطاعات بوزارة النقل والمواصلات لافتا أننا نشهد تحولا كبيرا في مجال النقل والمواصلات بفضل القيادة الحكيمة للدولة المصرية وحرصها على توفير حياة أفضل للمواطنين وتوفير سبل نقل مريحة لهم.

يذكر أن الخط الثالث يمتد مسار هذه المرحلة من العتبة حتي محور روض الفرج شمال إمبابة ثم يعبر الطريق الدائري حتي سكك حديد إيتاي البارود ثم يتجه جنوبًا حتي جامعـة القاهرة عبورًا بشارع جامعة الدول العربية وبولاق الدكرور للربط مع الخط الثانـي عند محطـة جامعـة القاهـرة.

و يبلغ إجمالي طول هذه المرحلة حوالي 17.7كم وإجمالي عدد ( 15 ) محطة وسيتم تنفيذ هذه المرحلة علي ثلاثة أجزاء.
عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا
عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا
عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا
عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا
عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا
عابد: السيسي صنع نهضة حضارية لمصر في النقل والمواصلات.. وبفضل جهوده وصلنا للمركز 28 عالميا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني يشيد بإجراءات هيئة المترو ضد مخالفي كورونا .. ويطالب جميع المؤسسات بتطبيقها

تستمر لمدة 5 أعوام.. تفاصيل غلق شارع الهرم وطريق النصر والمحاور البديلة لهما بالجيزة

النائب علاء عابد يفوز برئاسة لجنه النقل والمواصلات

رئيس التخطيط بالنقل للنواب: تحديث الخط الأول لمترو القاهرة على 6 سنوات

نقل البرلمان تدعو وزير النقل للحضور لإطلاعها على ما تم فى الدورة البرلمانية السابقة ..وتشيد بإنجازات الرئيس السيسي فى القطاع والمشروعات القومية

نقل البرلمان: تشريعات جديدة تساعد على تطوير منظومة النقل

ترشيحاتنا

في ذكرى استشهاد علي بن أبي طالب.. اغتاله الخوارج وقبلها بأيام أخبره النبي بطريقة مقتله

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

وفاة والد الفنان تامر شلتوت

قرار عاجل من السعودية بشأن إصدار وتجديد الإقامات

أخبار الفن | شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد.. وأروى تعلن تعافيها من فيروس كورونا

صحيفة الرياض السعودية: الخطر الحوثي لا يقف عند حدود الإقليم بل يمس الاستقرار العالمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور