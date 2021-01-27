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رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز الجديد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:11 ص
اتحاد الكرة - أحمد
اتحاد الكرة - أحمد مجاهد
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يسرى غازى
استقرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد على موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

ووضعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد موعدا لانطلاق منافسات الدوري الجديد على أن تبدأ خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

وجاءت مباريات الأهلي والزمالك من الأسبوع الثامن إلى الرابع عشر كالتالى: 

الأسبوع الثامن.. البنك الأهلي والأهلي 17 يناير باستاد حرس الحدود ، الزمالك والجونة 19 يناير .

الأسبوع التاسع.. الأهلي والمقاولون العرب 21 يناير استاد السلام، أسوان والزمالك 23 يناير 

الأسبوع العاشر.. بيراميدز والأهلي 26 يناير ستاد الدفاع الجوي  ، الزمالك والمقاصة 29 يناير 

الاسبوع الحادي عشر .. الزمالك وغزل المحلة 2 فبراير  .. مباراة الاهلي وسموحة 16 فبراير

الاسبوع الثاني عشر .. الزمالك والاتحاد السكندري 7 فبراير .. مباراة الاهلي والاسماعيلي 10 مارس

الاسبوع الثالث عشر .. الزمالك والاسماعيلي 17 فبراير

الاسبوع الرابع عشر.. الاهلي وطلائع الجيش 28 فبراير .. وادي دجلة والزمالك 1 مارس
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