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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد وحدات مشروع جنة استعدادًا لتسليمها للحاجزين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:34 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قام المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع عمارات JANNA" " بالمجاورة «٣٣» بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة استعدادًا لتسليمها لحاجزيها، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات المختلفة بالمدينة.

وتابع المهندس محمد رجب، خلال جولته، أعمال تنسيق الموقع الجاري تنفيذها للعمارات، بإجمالى 44 عمارة (١٠٥٦وحدة سكنية) بالمشروع جاهزة للتسليم، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وإنهاء كافة الملاحظات لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها بالمواصفات المطلوبة.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وأعمال التغذية الكهربائية وتنفيذ أعمال المرافق والطرق والزراعة، مشيدًا بموقع المشروع لقربه من ساحل البحر المتوسط وكذا الطريق الساحلى، وتوافر الخدمات المختلفة وتشمل (مدرسة – سوق تجارية – مسجد، وغير ذلك).
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