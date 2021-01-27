ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سامي يواصل تصوير نسل الأغراب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد " نسل الاغراب " للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل .

ونشر محمد سامى صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وعلق علي الصورة: "مسلسل نسل الأغراب إن شاء الله رمضان 2021 للمخرج والمؤلف محمد سامى وللمنتج تامر مرسى".

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إدوارد ينضم لأسرة مسلسل نسل الأغراب

محمد سامي يستعرض كواليس ما قبل تصوير مسلسل نسل الأغراب

بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب

مع أمير كرارة وأحمد السقا.. محمد سامي ينشر صورة من كواليس أول يوم تصوير لمسلسل نسل الأغراب

نجلاء بدر تبدأ تصوير مسلسل نسل الأغراب والانتهاء من "لؤلؤ" قريبا

برفقة زوجته.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد سامي

ترشيحاتنا

مايكون يوجه طعنة غادرة لـ النصر السعودي قبل مباراة السوبر ويطالب بفسخ عقده

درة تتألق بإطلالة جذابة عبر الإنستجرام

حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة في الأماكن الحساسة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز الجديد

أخبار الفن | شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد.. وأروى تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021