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أخبار العالم

لبنان.. خطة أمنية استباقية خشية أعمال عنف محتملة في طرابلس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:15 ص
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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شيماء مصطفى
وضع الأمن اللبناني، خطة استباقية، خشية تنفيذ أي أعمال تخريبية من قبل مجموعات يستغلون الاحتجاجات لنشر الفوضى والعنف.

وقالت مصادر لموقع "لبنان 24"، إن خطة أمنية طارئة يتم البحث فيها منعًا للوصول لأي خروقات أمنية في طرابلس.

ووفقًا للمعلومات، فإن هذا يعتبر بمثابة خطة استباقية تخوفًا من تنفيذ أعمال تخريبية من قبل بعض المجموعات أو ما يعرف بـ "المشغلين" الذين يستغلون حالة الفوضى الناتجة عن التحركات في الشارع. 

ونفذ عدد من اللبنانيين، أمس الثلاثاء، اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات أمس، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي التي أغلقت باب السرايا تحسبا لأي أعمال شغب.

وبدأت الاحتجاجات من طرابلس وامتدت إلى عدد كبير من المناطق اعتراضًا على الإغلاق العام في ظل تردي الأوضاع المعيشية. 

ودفع الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بتعزيزات أمنية إلى ساحة النور في مدينة طرابلس لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد تردي الأوضاع المعيشية.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أغلق الجيش اللبناني، ساحة النور، مُبعدًا المحتجين إلى الشوارع الفرعية، كما أقام طوقًا أمنيًا في محيط عدد من منازل المسؤولين في طرابلس في ظل الاعتصامات منعًا لأي خرق أمني.
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