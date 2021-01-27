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رياضة

جمال الغندور: أرفض فكرة استقدام أجنبي لرئاسة لجنة الحكام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:30 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
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يسرى غازى
رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق فكرة استقدام عنصر أجنبي لترأس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.

قال الغندور الكبير فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أنا ضد فكرة الاستعانة بخبير أجنبي من أجل تولى مهام رئاسة لجنة الحكام بالتأكيد فى ظل وجود كوادر تحكيمية تمتلك الكفاءة الفنية والخبرات الإدارية.

تابع: كما أرفض دائما الحكم الأجنبي، أرفض أيضا رئيس لجنة التحكيم الاجنبي والأمر هنا يتعلق بالأمانة والنزاهة.

أضاف: بدلا من المطالبة برئيس لجنة حكام أجنبى كان عليهم طلب تولى رئيس لجنة قوى صاحب اسم وتاريخ فى التحكيم لا يقبل التدخل فى عمله ولا إملاء القرارات عليه من أحد.

استطرد : لدينا كفاءات كبيرة فى مجال التحكيم تستطيع أن تقوم بالمهمة ولكن دائما صاحب الشخصية القوية لا يكون محل ارتياح من المسؤولين الذين يعشقون التدخل فى أمور التحكيم وبالتالي لا يوفرون له المناخ المناسب للعمل ويضعون فى طريقه العراقيل حتى يرحل ويتم بعدها إسناد المهمة لمن يتبع تعليماتهم ويسمع وينفذ الأوامر.
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