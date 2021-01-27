جمال الغندور: أرفض فكرة استقدام أجنبي لرئاسة لجنة الحكام

رفض جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق فكرة استقدام عنصر أجنبي لترأس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة.





قال الغندور الكبير فى تصريحات خاصة لصدى البلد: أنا ضد فكرة الاستعانة بخبير أجنبي من أجل تولى مهام رئاسة لجنة الحكام بالتأكيد فى ظل وجود كوادر تحكيمية تمتلك الكفاءة الفنية والخبرات الإدارية.





تابع: كما أرفض دائما الحكم الأجنبي، أرفض أيضا رئيس لجنة التحكيم الاجنبي والأمر هنا يتعلق بالأمانة والنزاهة.





أضاف: بدلا من المطالبة برئيس لجنة حكام أجنبى كان عليهم طلب تولى رئيس لجنة قوى صاحب اسم وتاريخ فى التحكيم لا يقبل التدخل فى عمله ولا إملاء القرارات عليه من أحد.



