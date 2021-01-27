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أخبار البلد

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 23 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  107 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.


وقال الوزير إن المستحقات بلغت 96 ألفًا و385 دولارًا ،أى ما يعادل مليونا و508 ألفًا و430 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.


وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.


وفيما يلي الأسماء المستحقة:







بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن
بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن
بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن
بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن
بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن
بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة من الأردن
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