وزير الرياضة يناقش الاستعدادات الأولية لاستضافة بطولتي العالم للسلاح والرماية

التقي الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية،‪ ‬وعبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، لبحث الاستعدادات الأولية الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل المقبل، بديوان عام الوزارة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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أكد وزير الشباب والرياضة أن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالميا، ومؤشر قوي لقدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة وبمواصفات عالمية.

أشار" صبحي" إلي أن دعم القيادة السياسية الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، كان له عظيم الأثر في أن مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، ومركزًا إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.