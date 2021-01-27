شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد أبو هشيمة بصحبة عمرو دياب

وأعلن أبو هشيمة انه يعاني بمشاكل صحية بغضروف الرقبة.









كان "أبو هشيمة" نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له وهو يرتدي جهازا طبيا على رقبته.









وعلق عليها قائلا: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب في غضروف الرقبة.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى خلوا بالكم من صحتكم، دي كنزكم الحقيقي، كل سنة وأنتم طيبين".







