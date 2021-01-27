ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد أبو هشيمة بصحبة عمرو دياب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مجموعة صور من خلال حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام ظهر فيها مع الهضبة عمرو دياب مع مجموعة من الأصدقاء.

وتلقى تفاعلا كبيرا على صورتهما وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

الهضبة منور الدنيا 

وأخيرا اتجمعتوا على خير 

الصورة بتنور والله 

وأعلن أبو هشيمة انه يعاني بمشاكل صحية بغضروف الرقبة.


كان "أبو هشيمة" نشر عبر صفحته الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له وهو يرتدي جهازا طبيا على رقبته.


وعلق عليها قائلا: "الحمد لله ربنا اختبرني في بداية العام الجديد بشوية تعب في غضروف الرقبة.. أنا دلوقتي أحسن وأقوى خلوا بالكم من صحتكم، دي كنزكم الحقيقي، كل سنة وأنتم طيبين".


وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حارب الإرهاب والتطرف بقلم باسل.. أبو هشيمة ينعى الكاتب وحيد حامد

فوق الجمل...كنزي عمرو دياب تشارك لحظات رحلتها في الصحراء

أبو هشيمة يشارك متابعيه بــ صورة له.. شاهد

أحمد أبو هشيمة يبدأ جلسات علاج طبيعي بعد إصابته بالغضروف: ربنا بيختبرني

ترشيحاتنا

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

طلاق أم بقاء.. مقربون من العائلة: ميلانيا لن تنفصل عن ترامب بشرط

موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. نيرمين الفقي تقع ضحية برنامج رامز جلال 2021.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين دفاعا عن فستان زوجته

طبيب من ووهان يكشف مفاجأة خطيرة عن سبب انتشار كورونا

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة في الأماكن الحساسة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور