شاهد.. أهم المنتجات اليدوية بالمعرض الثامن "ديارنا" قبل انطلاقه بالأقصر

يفتتح اليوم الاربعاء ، بمحافظة الأقصر معرض «ديارنا» بالأقصر للعام الثامن على التوالي بالمحافظة .

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وتقول ابتسام عبد المنعم المسئولة عن تنظيم المعرض ان المعرض مقام على مساحة 1200 متر فى ساحة أبو الحجاج، ويشارك فيه 95 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون احد عشر محافظة وهم القاهرة والاسكندرية و المنوفية والجيزة وقنا واسوان وسوهاج والاقصر ( البيت النوبى_ شباب الخريجين) و شمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف ومؤسسة النداء ومشروع فرصة





ويأتي معرض ديارنا في إطار استراتيجية وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يسهم في دعم الصناعات الحرفية،





وينطلق المعرض وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى داخل المعرض؛ من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض.



