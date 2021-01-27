ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الرماية تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تغادر بعثة الرماية غدًا الخميس متوجه إلى المغرب وذلك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في  والتي تقام في الفترة بين 28 يناير حتى 6 فبراير .

وسوف يشارك من مصر كل من أحمد توحيد وماجي العشماوي في منافسات التراب بالإضافة إلى المدرب اليساندرو نيكوترا.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف كأس العالم للرماية في الفترة بين 22 فبراير المقبل وحتى 5 مارس بمشاركة 400 رامي ورامية يمثلون 31 دولة هم الارجنتين، أرمينيا، إسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، إنجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة الي مصر الدولة المنظمة”.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حلم المونديال .. تعرف على موعد قرعة تصفيات أوروبا لـ كأس العالم 2022

تعرف على قرعة تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا

بينها مصر.. تعرف على الدول الـ103 المسموح بدخول رعاياها عمان دون تأشيرة

ظهور مميز لـ الأهلي.. 4 أحداث رياضية يترقبها العالم في 2021

من بينها مصر.. عمان تعلن تمديد فترة إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول

بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

ترشيحاتنا

الحكومة: افتتاح الجزء من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" ديسمبر 2021

أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

حكم صلاة قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

شاهد | فيفي عبده تستنجد بمساعدي وائل الإبراشي لطمأنتها على حالته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور