بعثة الرماية تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

تغادر بعثة الرماية غدًا الخميس متوجه إلى المغرب وذلك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في والتي تقام في الفترة بين 28 يناير حتى 6 فبراير .





وسوف يشارك من مصر كل من أحمد توحيد وماجي العشماوي في منافسات التراب بالإضافة إلى المدرب اليساندرو نيكوترا.



