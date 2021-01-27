بعثة الرماية تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى

تغادر بعثة الرماية غدًا الخميس متوجه إلى المغرب وذلك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى في والتي تقام في الفترة بين 28 يناير حتى 6 فبراير .
وسوف يشارك من مصر كل من أحمد توحيد وماجي العشماوي في منافسات التراب بالإضافة إلى المدرب اليساندرو نيكوترا.
الجدير بالذكر أن مصر تستضيف كأس العالم للرماية في الفترة بين 22 فبراير المقبل وحتى 5 مارس بمشاركة 400 رامي ورامية يمثلون 31 دولة هم الارجنتين، أرمينيا، إسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، إنجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة الي مصر الدولة المنظمة”.