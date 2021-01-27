تنفيذ 775 حكما وضبط 519 مخالفة مرورية و20 قضية تموينية بأسوان



نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





ونجحت جهود الأجهزة في مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة في ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جراما، بجانب ضبط 6 أسلحة نارية، علاوة على ضبط 500 جرام من نبات البانجو المخدر.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 775 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 148 حكم حبس جزئيا، و34 حكم حبس مستأنف، و434 حكم غرامات، و175 حكم مخالفات.





اقرأ أيضًا:





وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وكذا ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وفى مجال ضبط مخالفات المرافق العامة تم ضبط 30 قضية لرفع إشغالات بالطريق العام.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 519 مخالفة مرورية، شملت ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 109 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 110 مخالفات متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 4 حالة إيجابية لتعاطي "حشيش وبانجو وأفيون".





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.



