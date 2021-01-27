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برلمان

برلمانية: أمريكا تمارس انتهاكات صارخة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:46 ص
الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى
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فريدة محمد
أبدت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، تحفظها واعتراضها  بشأن تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مشيره إلى أن هذه التدخلات في شئون مصر الداخلية تجاوز غير مقبول ولن يقبله أحد.

وأكدت رزق الله، خلال بيان صادر عنها، أن مصر دولة كبيرة لها تاريخ يمتد لآلاف السنين، حيث انها لم تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية أو أوروبية، ولذلك لم تسمح أو تقبل بأي تدخلات في شئونها الداخلية، ولن تنظر أي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها. 

وطالبت عضو مجلس النواب، الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية، خاصة أن الهدف من استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا أنه عملية ضغط على الدولة المصرية وقيادتها،  يلتقي خلفه عدد من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه يجب على أمريكا أولًا الاهتمام بالانتهاكات الصارخة الموجودة لديها في ملفي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى.
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