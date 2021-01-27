ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

السلاب: أدين بأقوى العبارات محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:15 ص
النائب محمد مصطفي
النائب محمد مصطفي السلاب، عضو مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
 
أدان النائب محمد مصطفي السلاب، عضو مجلس النواب ، ووكيل أول لجنة الصناعة محاولات أي جهات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي المصري، خاصة محاولة مجلس النواب الأمريكي تشكيل لجنة للرقابة على وضع حقوق الإنسان بمصر.

وأكد السلاب فى بيان صحفى له، أن  مصر دولة تحترم حقوق الإنسان، فهي دولة قانون تحكمها مؤسساتها الدستورية بسيادة خالصة، ويحمي حقوق مواطنيها قضاء مصري عادل وشامخ، فزمن الوصاية قد ولى وأنتهى، وسيادة مصر ليست منتقصة ولا تسمح لأي دولة أن تفرض عليها وصاياها.
 
جاء ذلك ضمن حالة الغضب التي شهدها الشارع المصري وعبر عنها نواب الشعب في شجب للموقف الأمريكي تجاه مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث طالبوا وزير الخارجية المصري بالتصدى بكل قوة لأي محاولات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي المصري في جلسة البرلمان التي تواجد بها وزير الخارجية لإلقاء بيان وزارته امام نواب الشعب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هجوم اليائسين الواهمين على مصر.. حملة علاقات عامة موجهة وممولة ضد القاهرة دفاعا عن مرتزقة كيان غير شرعي.. وزارة الخارجية: لا حصانة لأحد لطبيعة عمله.. والدولة تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه

برلماني يرفض تدخل الكونجرس في الشأن الداخلي المصري

عضو بالشيوخ : نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في مصر ولن نقبل وصاية

نائب الشيوخ عن التدخل الخارجي في الشأن المصري: أمر مرفوض جملة وتفصيلا

برلماني: الكونجرس يقوم بتسييس قضايا حقوق الإنسان.. وتدخله في الشأن المصري أمر مرفوض

أبو العينين: «حقوق الإنسان» لا يجب أن تكون ذريعة للتدخل في شئون مصر

ترشيحاتنا

التأديبية العليا تحيل مدير مدرسة للمعاش لتحرشه بتلميذه داخل مكتبه

علي جمعة يكشف عن أسباب قلة البركة في الرزق

شاهد.. لحظة وصول ماكينة الحفر العميق إلى محطة مترو الكيت كات

علامات جلدية جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور