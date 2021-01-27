السلاب: أدين بأقوى العبارات محاولات التدخل في الشأن الداخلي المصري

أدان النائب محمد مصطفي السلاب، عضو مجلس النواب ، ووكيل أول لجنة الصناعة محاولات أي جهات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي المصري، خاصة محاولة مجلس النواب الأمريكي تشكيل لجنة للرقابة على وضع حقوق الإنسان بمصر.





وأكد السلاب فى بيان صحفى له، أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان، فهي دولة قانون تحكمها مؤسساتها الدستورية بسيادة خالصة، ويحمي حقوق مواطنيها قضاء مصري عادل وشامخ، فزمن الوصاية قد ولى وأنتهى، وسيادة مصر ليست منتقصة ولا تسمح لأي دولة أن تفرض عليها وصاياها.

جاء ذلك ضمن حالة الغضب التي شهدها الشارع المصري وعبر عنها نواب الشعب في شجب للموقف الأمريكي تجاه مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث طالبوا وزير الخارجية المصري بالتصدى بكل قوة لأي محاولات خارجية للتدخل في الشأن الداخلي المصري في جلسة البرلمان التي تواجد بها وزير الخارجية لإلقاء بيان وزارته امام نواب الشعب.