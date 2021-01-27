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فن

بحضور الرئيس السيسي.. طارق صبري يقدم عرضا بمناسبة عيد الشرطة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان طارق صبري جزءا من العرض الذي قدمه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة مع جمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".  

وكتب صبري معلقًا على الفيديو: "بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  .. قدمنا العرض الفني لاحتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة .... كل عام و مصر بخير".


وانضمّ الفنان طارق صبري لفريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والمقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وليلى عز العرب وآخرون، ويجسد طارق أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذي يحمل العديد من المفاجآت.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن  الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجي عملا ضخمًا.
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