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أخبار العالم

لبنان.. سجن رومية يمتلئ بإصابات كورونا.. وطلب عاجل من أحد النواب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:53 ص
سجن رومية
سجن رومية
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شيماء مصطفى
أكد نائب لبناني، أن هناك أنباء مقلقة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في سجن رومية.

وقال النائب بلال عبد الله في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أخبار مقلقة من سجن رومية عن ازدياد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة بعد تدفق العشرات من السجناء من كل أماكن التوقيف في المناطق".

وأضاف: "ألم يحن الوقت لاتخاذ إجراءات قضائية استثنائية وتسريع المحاكمات وإقرار صيغة مناسبة للعفو، من أجل الحد من الاكتظاظ واحترام الذات الإنسانية للمساجين؟".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، سجل البلاد 3505  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنها 3491 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 285754. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 73 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد وفيات كورونا عتبة الـ70، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 2477.
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