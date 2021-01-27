ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. أمانة منطقة عسير تطرح 13 فرصةً استثمارية بالمنطقة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
طرحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ١٣ فرصةً استثمارية متنوعة، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الاستثمارات شملت عدة مشروعات متنوعة ومتعددة، جاءت بعد دراسات معيارية محددة ومنها: إنشاء وتشغيل وصيانة شاشات إلكترونية إعلانية بنظام LED في مناطق مختلفة بالمنطقة مثل: طريق الملك عبدالله، وجسر المطار، وطريق الفرعاء، إضافة إلى طرح فرص لإنشاء وصيانة وتشغيل مجموعة محلات لبيع الوجبات الغذائية في حديقة المشهد وحديقة سما أبها، إلى جانب عدة مشاريع متنوعة أخرى.

يذكر أن وكالة الاستثمارات بأمانة عسير مددت طرح ١٠ فرص استثمارية حتى تاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢١، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال بالتقديم والاستفادة من الفرص المطروحة عبر بوابة "فرص".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء: تشجيع الاستثمار وتطبيق حوافز جديدة للقائمين به

إقامة 3 مشروعات استثمارية في شمال سيناء بـ15 مليون جنيه

وزير النقل: فرص استثمارية واعدة بأكثر من 30 مشروعًا مستقبليًا في جميع القطاعات

اقتصاد السعودية | غرفة جازان تعرض 69 فرصة استثمارية

مشروعات بـ 300 مليون جنيه .. محافظ أسوان يعلن عن خريطة استثمارية بحوافز وتيسيرات جديدة

اقتصاد السعودية.. 19 فرصة استثمارية جديدة في نجران

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. وفاة والد الفنان تامر شلتوت ونجلاء بدر تنتقم من أحمد زاهر

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر

الصحة العالمية: 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول بالشرق الأوسط

اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

أيمن حفني يصل نادي الزمالك لمناقشة عودته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس