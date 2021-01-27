شاهد.. تحف فنية ومشغولات.. الطرق على النحاس يضيء معرض ديارنا بالأقصر





ومن أهم المنتجات التى تشارك بالمعرض "الطرق على النحاس" ويقول العارض أحمد رمضان الناقش على النحاس، انه يشارك للعام الثانى بالمعرض وأنه سعيد جدا بهذه المشاركة مؤكدا على أنه سوف يشارك فى كل المعارض القادمة.





وعن مهنته يقول إنه يعمل فى هذه المهنة عندما كان عمره ١٢ عاما فاحبها واتقنها، وأدواته هى القلم الصلب للنقش والنحاس فبهما يستطيع ان يصنع اجمل المنتجات النحاسية منها جيلدنيرة والاكسسورات وأطباق الأجور وطقم القهوة والمباخر .





اقرأ أيضا : وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا الجدير بالذكر ان المعرض مقام على مساحة 1200 متر فى ساحة أبو الحجاج، ويشارك فيه 95 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون احد عشر محافظة وهم القاهرة والاسكندرية و المنوفية والجيزة وقنا واسوان وسوهاج والاقصر ( البيت النوبى_ شباب الخريجين) و شمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف ومؤسسة النداء ومشروع فرصة.

تشهد مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، افتتاح المعرض الثامن " ديارنا" وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة الأقصر.