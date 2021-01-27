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فن

"فى عيد ميلاده الـ"62".. تعرف على سر مقاطعة بنات هشام سليم له

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
احتفل اليوم الأربعاء، الفنان هشام سليم بعيد ميلاده الـ"62" والذي قدم العديد من الإعمال الفنية الناجحة.

وتزوّج الفنان هشام سليم مرتين، الأولى من أم بناته وانفصلا منذ عدة سنوات، وقد رزق من تلك الزيجة ببتين هما "زين الشرف" و"قسمت"، الا انه فاجأ الجميع مؤخرا بانه لا يعلم شيئا عن بناته بعد انفصاله عن والدتهما.

وأضاف: انه حاول التواصل معهما أكثر من مرة، وإعادة العلاقات الأسرية بينهم مرة أخرى الا أنهما كانا يرفضان تلك المحاولات، مؤكدًا أن والدتهما تقوم بالتأثير عليهما بسبب المشاكل المادية، والنزاع القضائي بينهما.

واستكمل "سليم" أنه تحدث معهم قبل ذلك حول مدى حبه لهم، حتى أنه رفض الإنجاب من زوجته الثانية من أجلهم، الا أن تلك الكلمات لم تشفع له.
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