اركن عربيتك و اتحرك بيه.. مدير مشروع القطار الكهربائي: أصبح ضروريا

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار السريع صديق للبيئة وموفر للبنزين مما سيعود على المواطن فى كل شئ يفعله فى حياته يوميا، حيث أنه لن يأخذ أكثر من وسيلة نقل مواصلات بجميع أنواعها.





وأضاف "رأفت" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العاصمة الإدارية خلال فترة قريبة جدا ستكون مكتملة بجميع الوزارات والهيئات، مما سيكون لديها وسيلة نقل واحدة جماعية من عدلى منصور حتى العاصمة أو العاشر من رمضان.





وتابع أن القطار الأن قيد التصنيع وقريبا سيصل إلى مصر، لافتا إلى أن جميع الشركات والعمالة التى تنفذ المشروع تعتبر مصرية بنسبة 100%، وبالمكونات المحلية المصرية سيتم تصنيع قطع غيار الخاصة بالقطار.





وأكد أن الخط الثالث من القطار يمر بأربع مراحل قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام السابق، متابعا أنه سيكون هناك إلتقاء مع المونوريل بمحطة الإستاد والتقاء مع سكة حديد عادية بمحطة عدلي منصور.





وأشار إلى أن محطة الشروق تعتبر المحطة رقم 4 فى عدد المحطات بالقطار الكهربائي، حيث تم الانتهاء 100% من أعمال الخرسانة.



