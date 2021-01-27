ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اركن عربيتك و اتحرك بيه.. مدير مشروع القطار الكهربائي: أصبح ضروريا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:09 ص
المهندس أيسر رأفت،
المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار السريع صديق للبيئة وموفر للبنزين مما سيعود على المواطن فى كل شئ يفعله فى حياته يوميا، حيث أنه لن يأخذ أكثر من وسيلة نقل مواصلات بجميع أنواعها.

وأضاف "رأفت" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العاصمة الإدارية خلال فترة قريبة جدا ستكون مكتملة بجميع الوزارات والهيئات، مما سيكون لديها وسيلة نقل واحدة جماعية من عدلى منصور حتى العاصمة أو العاشر من رمضان.

وتابع أن القطار الأن قيد التصنيع وقريبا سيصل إلى مصر، لافتا إلى أن جميع الشركات والعمالة التى تنفذ المشروع تعتبر مصرية بنسبة 100%، وبالمكونات المحلية المصرية سيتم تصنيع قطع غيار الخاصة بالقطار.

وأكد أن الخط الثالث من القطار يمر بأربع مراحل قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام السابق، متابعا أنه سيكون هناك إلتقاء مع المونوريل بمحطة الإستاد والتقاء مع سكة حديد عادية بمحطة عدلي منصور.

وأشار إلى أن محطة الشروق تعتبر المحطة رقم 4 فى عدد  المحطات بالقطار الكهربائي، حيث تم الانتهاء 100% من أعمال الخرسانة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يضم 12 محطة ويمر بمنطقة المهندسين.. وزير النقل يكشف تفاصيل مونوريل 6 أكتوبر

مدير القطار الكهربائي: المشروع يستهدف الوصول لـ بدر والشروق والعاصمة في وقت قصير

القطار الكهربائى السريع و LRT والمونوريل.. التفاصيل الكاملة لمشاريع الجر الكهربائي الجديدة بمصر

مرورا بالقاهرة الجديدة.. القومية للأنفاق: المونوريل يبدأ من 6 أكتوبر حتى العاصمة الإدارية..فيديو

القومية للأنفاق: محطة عدلي منصور من أكبر المحطات في الشرق الأوسط

لن تحتاج السيارة.. آخر مستجدات القطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم في كأس العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

أخبار الرياضة| استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز.. والجماهير تهاجم رمضان صبحي

موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. نيرمين الفقي تقع ضحية برنامج رامز جلال 2021.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين دفاعا عن فستان زوجته

طبيب من ووهان يكشف مفاجأة خطيرة عن سبب انتشار كورونا

الحكومة: افتتاح الجزء من محطة "العتبة" حتى محطة "الكيت كات" ديسمبر 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور