نجاح رغم الألم.. كفاح سامية نموذج للمرأة المصرية الأصيلة

عرضت فضائية تن، ببرنامج صباح الورد، تقريرًا للمرأة المصرية الأصيلة التى تسعى لكسب الرزق من الحلال.





وقالت سامية، بائعة الأنابيب، إنها اتجهت لهذه الوظيفة لإثبات حالها أمام نفسها وامام الجميع ، معلقة:" كنت عايزة اثبت للناس مين سامية اللى كانوا بيضايقوها فى مدرسة، شغل ..".





وأضافت انها تحرص على الصلاة يوميا بمجرد الاستيقاظ ومن بعدها تقوم بتوزيع الأنابيب ثم العودة إلى المنزل لتجهيزة وإعداد وجبه الغداء.



