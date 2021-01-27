التكنولوجيا تغزو التعليم في آخر 5 سنوات| شوقي: ركبنا 26 ألف شاشة تفاعلية بالفصول.. ووصلنا شبكات الفايبر لـ 2530 مدرسة.. وأطلقنا المنصات الإلكترونية للتعلم عن بعد.. ولسه مكملين

ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصري

تطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح

توفير 2.080.000 تابلت للطلاب والمعلمين









حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإنجازات خلال الخمس سنوات الأخيرة في ملف إدخال التكنولوجيا في التعليم.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تقرير رسمي عن هذه الإنجازات، أنه تم إطلاق المنصة التعليمية الجديدة "إدمودو" لمواجهة تعليق الدراسة في المدارس خلال فترة جائحة كورونا.





وقال وزير التربية والتعليم إنه تمت إتاحة مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري، وهي مكتبة "ذاكر" الإلكترونية لجميع الصفوف باللغتين العربية والإنجليزية.





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وأوضح أنه تم توريد 26 ألف شاشة تفاعلية بنهاية ديسمبر 2018 للصف الأول الثانوي، إلى جانب الانتهاء من توصيل 2530 مدرسة بشبكات فايبر وغيرها من التوصيلات الداخلية بفصول الصف الأول الثانوي، وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصري، وتطبيق منظومة الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار.









ولفت وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزارة بتنظيم دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ومعلمي الصفوف الثانوية ولقيادات ومديري المدارس والمديريات، للتدريب على كيفية إدارة المدارس وفقا للمنظومة الجديدة بإجمالي 2301040 معلما بمراحل التعليم المختلفة.





وأضاف أنه تم إنشاء موقع إلكتروني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، مشيرا إلى أن عدد المشاركين بالموقع بلغ 28 ألف طالب وطالبة.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم تدريب 300 متدرب ومعلم أونلاين للقيام ببث الحصص الافتراضية بمراحل التعليم قبل الجامعي، واستخدام منصة "إدمودو"، لافتا إلى أنه تم بث 3000 حصة تفاعلية من شرح ومراجعة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.





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وقال وزير التربية والتعليم إنه تم إعداد وتنفيذ التدريبات التكنولوجية من خلال منصة البث المباشر للحصص التفاعلية، والذي تضمن التدريب على بنك المعرفة المصري، ومصادر التعلم المختلفة وتصفح مواقع الأطفال ومنصة إدارة التعلم، وبلغ عدد ساعات التدريب 100 ساعة تدريبية منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.





وأضاف أنه تم إنتاج وإعداد برمجيات تعليمية إلكترونية تفاعلية من المناهج التعليمية وعددها 86 برمجية تعليمية، كما تم إعداد أفلام تعليمية وحوارية وإثرائية بإجمالي 47 فيلم فيديو خاصة بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، وتصميم وإنتاج نماذج مجسمة لأجهزة جسم الإنسان للطلاب المكفوفين بمدارس التربية الخاصة من مواد صديقة للبيئة وتصميم وإنتاج 1370 شريحة مجهرية.





وأعلن وزير التربية والتعليم عن إعداد قاموس إلكتروني تفاعلي (أسطوانة تفاعلية وقاموس ورقي) بلغة الإشارة المستخدمة في مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى الرموز المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن وجار مراجعته واعتماده.





وأكد أنه تم إعداد ونشر تطبيق إلكتروني جديد للتقدم للقبول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتسهيلا على أولياء الأمور للتقدم لأبنائهم إلكترونيًا.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية شاملة يتم من خلالها تقديم خدمات إلكترونية مثل تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق ميكنة الدفع الإلكتروني وعمل ميكنة الشهادات العامة.





وأشار إلى أنه تم إطلاق نظام إلكتروني لاستقبال الشكاوى والرد عليها للخدمات الإلكترونية المقدمة وإنشاء بوابة لأولياء الأمور والطلاب لتقديم الشكاوى، وتجهيز البنية التحتية لـ 2415 مدرسة ثانوية عامة حكومية، وتوصيل خطوط ربط وشبكات فايبر لـ 2321 مدرسة، وتوفير 2.080.000 تابلت للطلاب والمعلمين، وتوفير 37 ألف شاشة تفاعلية لفصول المرحلة الثانوية، وتحديث البنية التكنولوجية بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم عمل ربط شبكي لتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية وإتاحة بيانات التربية والتعليم للجهات المعنية، وتم توفير محتوى إلكتروني لكل المراحل الدراسية على موقع وزارة التربية والتعليم.





وقال وزير التربية والتعليم: "يتم حاليا العمل على إنتاج فيديوهات وبرامج توعية للطلاب والمعلمين".





كما أكد أنه تمت إتاحة 3 قنوات فضائية تعليمية عبر النايل سات ومتاحة أيضا على موقع الوزارة على الإنترنت، وهي: قناة مدرستنا التي تستهدف دروسا تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقناة "مدرستنا 2" لمرحلة التعليم الثانوي العام، وقناة تعليمية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، بالإضافة إلى مراجعات الثانوية العامة.





كانت وزارة التربية والتعليم أكدت أنها تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة إلى إنجاز مشروع الهوية الرقمية للطلاب، وإصدار الكارت الذكي إلى جانب إنجاز مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، والتوسع في توزيع الأجهزة مثل "التابلت والمحمول واللاب توب" لجميع طلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

‏كما تخطط وزارة التربية والتعليم إلى إنجاز مشروع ربط المدارس الإعدادية ومن كانت الفصول، وكذلك مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بالتعليم الخاص وحكمة الأداء الإداري والمالي والفني لمنظومة المدارس الخاصة.



