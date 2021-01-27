التصديري للصناعات الغذائية يستهدف تنظيم 6 بعثات تجارية للسوق الأفريقية خلال 2021

قال علاء الوكيل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل افريقيا بالمجلس، إن المجلس يستهدف تنظيم خلال الفترة المقبلة تنظيم زيارات وبعثات لـ 6 دول أفريقية بدأها في السودان خلال شهر يناير الجاري.





وأوضح خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحت عنوان ” فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا” عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء أنه جار حاليا الترتيب لتنظيم البعثة الثانية للسوق التنزاني خلال شهر مارس 2021.





وأكد الوكيل أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تعطي أهمية للتركيز على السوق الأفريقي وخاصة الدول التي لم يتم التركيز عليها خلال الفترة السابقة خاصة السوق التنزاني.





وذكر أن السوق التنزاني واعد ويتميز بعدم وجود معوقات لانسياب التجارة، بالإضافة وجود لوجستيات قوية وميناء دار السلام وبلغ حجم وارداتها خلال عام 2019 نحو 11 مليار دولار.





ونوه الوكيل بأن الصين تعتبر أولى الدول المصدرة لتنزانيا، تليها الهند ،فيما بلغ حجم صادرات “الامارات العربية المتحدة ” لها نحو 1.4 مليار دولار، وسجلت واردات تنزانيا من جنوب افريقيا نحو 500 مليون دولار، ومن تركيا نحو 217 مليون دولار.



