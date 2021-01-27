ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية يستهدف تنظيم 6 بعثات تجارية للسوق الأفريقية خلال 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال علاء الوكيل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل افريقيا بالمجلس، إن المجلس يستهدف تنظيم خلال الفترة المقبلة تنظيم زيارات وبعثات  لـ 6 دول أفريقية بدأها في السودان خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تحت عنوان ” فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا” عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء أنه جار حاليا الترتيب لتنظيم البعثة الثانية للسوق التنزاني خلال شهر مارس 2021.

وأكد الوكيل أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المجلس  خلال الفترة المقبلة والتي تعطي أهمية للتركيز على السوق الأفريقي وخاصة الدول التي لم يتم التركيز عليها  خلال الفترة السابقة خاصة السوق التنزاني.

وذكر أن السوق التنزاني واعد ويتميز بعدم وجود معوقات لانسياب التجارة، بالإضافة وجود لوجستيات قوية وميناء دار السلام   وبلغ حجم وارداتها خلال عام 2019 نحو 11 مليار دولار.

ونوه الوكيل بأن  الصين تعتبر  أولى الدول المصدرة لتنزانيا، تليها الهند ،فيما بلغ حجم صادرات “الامارات العربية المتحدة ” لها نحو 1.4 مليار دولار، وسجلت واردات تنزانيا من جنوب افريقيا نحو 500 مليون دولار، ومن تركيا نحو 217 مليون دولار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"غرفة الإسكندرية" تناقش الإستراتيجية الوطنية للتحرك نحو إفريقيا

نستهدف نمو صادرات الصناعات الغذائية للكويت لـ 130 مليون دولار سنويا

بسبب كورونا.. وإجراءات الكويت.. الصناعات الغذائية تدخل الأسواق الكويتية بنسبة 2.2% من إجمالى الصادرات المصرية.. ورجال الأعمال يؤكدون: صعوبة السفر احجز الزيارات المتبادلة.. وإقامة الاستثمارات المشتركة

التمثيل التجارى: مفاوضات لحل أي معوقات تواجه الصادرات المصرية للسودان

التصديري للصناعات الغذائية: إعداد بعثة تجارية لتنزانيا خلال مارس 2021

«التصديري للصناعات الغذائية» ينظم ندوة حول تنمية الصادرات الغذائية إلى تنزانيا الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

محطة بدر أكبر محطات القطار الكهربائي.. تعرف على السبب

بعد ضجة واسعة.. توجيه عاجل من أمانة عسير بشأن شواهد القبور

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

بينها دولة عربية.. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 4 دول

شاهد.. لحظة وصول ماكينة الحفر العميق إلى محطة مترو الكيت كات

موعد مباراة مصر والدنمارك اليوم في كأس العالم لكرة اليد والقناة الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

سعر ومواصفات كيا سونيت 2021 KIA SONET في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور