طلاب الفرقة النهائية بإعلام الأزهر يطلقون حملة "هتعدي" لدعم الأطباء والممرضين

أطلق فريق من طلاب الفرقة الرابعة_ قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام _ جامعة الأزهر، حملة إعلامية بعنوان "هتعدي" وذلك لدعم الأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع الصحي، تقديرًا لجهودهم المبذولة ودورهم العظيم في القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).









وقال مسؤلوا الحملة، إنها تهدف إلى دعم الأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع الصحي، وتسليط الضوء دورهم العظيم والعمل الذي يقومون به ويضحون بحياتهم من أجله، وحث جموع الشعب المصري على الوقوف خلف أبنائهم وذويهم من أبطال الجيش الأبيض، معبرون عن شكرهم وامتنانهم لهؤلاء الأبطال: " إنهم يحملون على عاتقهم عبئا كبيرًا من المسؤلية والإرهاق الذهني والبدني، كونهم معرضون للخطر في أي لحظة، بسبب ما يشهده العالم الآن من أزمة وظروف عصيبة (جائحة كورونا) نسأل الله تعالى أن يخرجنا منها بسلام، لذا يتوجب على الجميع في هذا الوقت الراهن الوقوف صفا واحدًا لدعم وتشجيع هؤلاء الأبطال من الأطباء والممرضين، وذلك لرفع روحهم المعنوية وبث الأمل في قلوبهم التي تحملت الكثير ومازلت صامدة؛ فعلينا جميعًا أن نكون سندًا وعونا لهم حتى لا يتملك اليأس من قلوبهم وتزداد الأمور سواءً".







