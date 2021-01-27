منصة حصص مصر: التسجيل مجاني الآن وعلى طلاب الثانوية العامة متابعة الدروس الجديدة

دعت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمتابعتها للتعرف على آخر الدروس المتاحة حتى الآن على منصة حصص مصر .
وأوضحت منصة حصص مصر: أنه تم بث دروس جديدة في مواد (اللغة العربية، الفلسفة والحياة، الأحياء والرياضيات التطبيقية).
و خاطبت منصة حصص مصر طلاب الثانوية العامة 2021 قائلة: قم بمذاكرة دروسك في أي وقت واي مكان مع حصص مصر الات .. فالتسجيل مجاني لفترة محدودة! .. سجل الآن عن طريق حساب مايكروسوفت 365: https://www.hesas.eg/
جدير بالذكر أن منصة "حصص مصر" هي منصة إلكترونية جديدة أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام لطلاب مرحلة الثانوية العامة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".
وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".
كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.
ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.