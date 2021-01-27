منصة حصص مصر: التسجيل مجاني الآن وعلى طلاب الثانوية العامة متابعة الدروس الجديدة

دعت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمتابعتها للتعرف على آخر الدروس المتاحة حتى الآن على منصة حصص مصر .





وأوضحت منصة حصص مصر: أنه تم بث دروس جديدة في مواد (اللغة العربية، الفلسفة والحياة، الأحياء والرياضيات التطبيقية).









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و خاطبت منصة حصص مصر طلاب الثانوية العامة 2021 قائلة: قم بمذاكرة دروسك في أي وقت واي مكان مع حصص مصر الات .. فالتسجيل مجاني لفترة محدودة! .. سجل الآن عن طريق حساب مايكروسوفت 365: https://www.hesas.eg/



