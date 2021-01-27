من المطبوع للمدمج.. كليات عين شمس تواكب عصور الرقمنة.. كتب إلكترونية وأسطوانات ومنصات تعليمية.. مسئولون بالجامعة: حماية من كورونا وجشع المكتبات

آداب عين شمس: نجاح تجربة الأسطوانات الإلكترونية.. ويتم إمدادها للفصل الدراسى الثاني

علوم عين شمس تكشف عن تطور الكتب الدراسية بالكلية

وكيل شئؤن صيدلة عين شمس: طبيعة الدراسة العملية بالكلية تعتمد على المراجع وليست كتبا دراسية









فى ظل التطورات التي يمر بها التعليم العالي في مصر لمواكبة التكنولوجيا وما يهتم به الشباب وتطور الدائم سوق العمل، وسعى الجامعات لإعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيا ومتطلبات الأسواق وتسهيل العملية التعليمة على الطلاب وأخذ جميع الاحتياطات من الأزمات التي يمكن أن يمر بها التعليم في مصر، يرصد موقع "صدى البلد" تتطور الكتب المطبوعة بكليات جامعة عين شمس.

















وقالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن الجامعة طورت نظام الكتب الورقية بالكلية وحولتها إلى أسطوانات مدمجة يستلمها الطالب أثناء دفعة للمصروفات الدراسية في بداية العام الدراسي.









وأوضحت "كامل"، في تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أن تلك التجربة نجحت في حماية الطلاب من استغلال المكتبات الخارجية، كما أنها جعلت المادة متاحة في يد الطالب إلكترونيا، مشيرةً إلى تخفيض سعر الأسطوانات للطلاب التي تعانى من المشاكل المادية عبر صندوق الدعم المادى الخاص بالكلية.









وأضافت وكيل شئون الكلية أنه بالإضافة إلى تلك الأسطوانات، تم رفع المقررات الدراسية أيضًا عبر المنصات التعليمة منذ انتشار جائحة أزمة كورونا والاعتماد على التعليم الهجين والتعليم الأون لاين.









وأكدت تطبيق ذلك النظام في الفصل الدراسى الثاني بعد أن لاقى قبولًا ونجاحًا من الطلاب.





وأشارت إلى أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات أثناء تسليم تلك الأسطوانات لضمان استلام كل الطلاب وفقًا للإجراءات الاحترازية.

















من جانبه، قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية ما زالت تستخدم الكتب والمراجع الورقية إلى الآن، ولكن فى ظل أزمة كورونا تم رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة تسهيلًا على الطلاب.









وأوضح "رجاء"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجامعة تسعى لتطوير الكتب الورقية إلى كتب إلكترونية كما حدث منذ بداية العام الدراسي مع الكليات كثيفة العدد الطلابى وفي انتظار تطبيقه بالكلية، لافتًا إلى أن ذلك النظام يتمثل فى تبديل الكتب بأسطوانة مدمجة بها جميع المقررات الدراسية التي يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسي.









وأضاف عميد الكلية أن تلك الكتب الإلكترونية تحمي الطلاب من جشع المكتبات الخارجية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى لمواكبة التكنولوجيا وتسهيل العملية الدراسية على الطلاب.







بدورها، قالت الدكتورة أمانى أسامة، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، إن طبيعة الدراسة بالكلية عملية لا تعتمد على كتب مطبوعة أو إلكترونية، لكن الطلاب تعتمد بشكل أكبر على المراجع التي تتوفر لهم داخل المكتبات الخاصة بالكلية أو عبر الإنترنت.









وأوضحت "أسامة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الكلية لا تقيد الطلاب بمراجع معينة ولكن تطرح البحث للطلاب، مشيرة إلى أنه منذ أن بدأت أزمة كورونا تم رفع جميع المحاضرات والمقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية تسهيلًا على الطلاب.









وأكدت وكيل شئون الطلاب أن المراجع تتوفر عبر بنوك المعرفة المتاحة عبر الإنترنت.



