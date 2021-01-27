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"ذوي الهمم في الحسبان".. كيف تمت مراعاتهم في محطات القطار السريع؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:47 ص
المهندس إسلام سليم،
المهندس إسلام سليم، مدير محطة نيو هليوبوليس
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هاجر إبراهيم
قال المهندس إسلام سليم، مدير محطة نيو هليوبوليس بالقطار الكهربائي: إن محطة نيو هيلوبوليس تعد المحطة الخامسة بالقطار الكهربائي، كما أنها تخدم مدينة الشروق وبدر ومدينة هيليوبوليس الجديدة.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان المحطة مقامة على مساحة 50 ألف كم مسطح، منهم 6 ألاف للانشاءات و44 ألفا لأماكن "الباركينج" للسيارات.

وتابع أنه تم الوصول إلى 99% من نسبة الإنجاز فى المحطة ويتم حاليا البدء بأعمال التشطيبات وأعمال دهانات، متابعا أنه تم مراعاة ذوى الهمم بتسهيل عملية الدخول والخروج لهم من المحطة.

وأكد أنه بالمحطة أربع مصاعد خاصة بذوى الهمم و9 سلالم متحركة للصعود والنزول من وإلى الرصيف، بالإضافة إلى وجود مصعد  وسلم كهربائي بالنفق.

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